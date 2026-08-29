Tο ιστορικό στέκι του Άσιμου βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο του κέντρου

O Nικόλας Άσιμος (πραγματικό όνομα Νικόλας Λαζάρου Ασημακόπουλος), γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Αυγούστου 1949, σπούδασε φιλολογία και το 1974 βρέθηκε στην Αθήνα. Στο πέρασμα των ετών άλλάξε πολύ, διαμόρφωσε τη δική του, ιδιόρρυθμη και επανασταστική θεωρία για την κοινωνία και τον κόσμο, μακριά από κατεστημένα και σύνορα. Όταν διαπίστωσε πως αυτός ο κόσμος απείχε πολύ απ΄ όσα εκείνος είχε οραματιστεί, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Είχε προλάβει να δημιουργήσει διαχρονικά τραγούδια πλάι σε καλλιτέχνες όπως ο Βασιλης Παπακωνσταντίνου, να συμμετάσχει σε αντισυμβατικές ταινίες, να υπάρξει σε μικρούς χώρους και στέκια των Εξαρχείων, παίζοντας μουσική και επικοινωνόντας με όποιον ήθελε να τον γνωρίσει. Ένα από αυτά τα στέκια, ήταν στην Καλλιδρομίου 55, εκεί όπου έβαλε και τέλος στη ζωή του.

Εφημερίδα Απογευματινή, 1988.

Τι υπάρχει σήμερα στην Καλλιδρομίου 55

Google Maps

Με μια αναζήτηση στο Google Maps νιώθουμε αμέσως μια μικρή μελαγχολία.Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, πέρα από μια ερμητικά κλειστή πόρτα. «Εξευγενισμός σημαίνει ενοίκια ακριβά» και «κάτω τα χέρια από την πλατεία» γράφουν τα γκραφίτι στο δρόμο, θυμίζοντας μας τη σκληρή, νέα πραγματικότητα των Εξαρχείων.

Η σύντομη «καριέρα» στο σινεμά

Καλλιδρομίου 55. Το café bar «55» που πλέον δεν υπάρχει φιλοξένησε τους θρυλικούς διαλόγους του Τάκη (Άλκης Παναγιωτίδης) με τον Τέλη (Κώστας Τσάκωνας). Είναι ο ίδιος χώρος που έζησε και έβαλε τέλος στη ζωή του (το 1988) ο Νικόλας Άσιμος. Απέναντι βασιλεύουν πλέον τα γκράφιτι. /5 pic.twitter.com/gAUHHKi02x — Thanassis (@theiosthanassis) August 15, 2023

Το στέκι του Άσιμου υπήρξε ως μπαράκι με όνομα «55» και σε αυτό γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία «Φτηνά Τσιγάρα», εκείνες που ο Ρένος Χαραλαμπίδης παρακολουθει τις επικές συνομιλίες μεταξύ του Άλκη Παναγιωτίδη και του «χομπίστα» Κώστα Τσάκωνα.

«Εργάτες σκλάβοι και παιδιά, νάτην, ξυπνά κι η αγροτιά/ Της γης οι προλετάριοι μαζί μας ξεσηκώνονται/ Μονάχοι μας ραγιάδες, ωσάν κι εμάς χιλιάδες./(…) Για την πλέρια ευτυχία της ανθρώπινης ανάγκης./ Όπου είναι τ’ όνειρο η ζωή./ Θέλεις το λες κομμουνισμό, δεν θέλεις, αναρχία./ Όλοι μαζί, όλοι μαζί μας στον αγώνα./ Το δικό μας, το δικό σας, τον κοινό μας τον αγώνα./ Όλοι μαζί για να γευτούμε κάθε στιγμή της έκρηξης» («Μη Καρτεράτε» - Νικόλας Άσιμος, 1978).