Μενού

Τζόλης - Άρσεναλ: Πολύ κοντά στους «κανονιέρηδες» ο Έλληνας άσος σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic

Δημοσιογράφος του Athletic αναφέρει πως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ είναι προ των πυλών. Πόσο θα κοστίσει.

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πολύ κοντά σε μια ιστορική μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς το έντονο «φλερτ» της Άρσεναλ για το πρόσωπό του φαίνεται πως δεν παραμένει μονάχα στο... μιλητό.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί επιλογή των πρωταθλητών Αγγλίας για την αντικατάσταση του Λεάντρο Τροσάρ (που κλείνει στην Μπεσίκτας) και το deal είναι πιο κοντά από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ