Τζόλης - Άρσεναλ: Πολύ κοντά στους «κανονιέρηδες» ο Έλληνας άσος σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic

Πολύ κοντά σε μια ιστορική μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς το έντονο «φλερτ» της Άρσεναλ για το πρόσωπό του φαίνεται πως δεν παραμένει μονάχα στο... μιλητό.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί επιλογή των πρωταθλητών Αγγλίας για την αντικατάσταση του Λεάντρο Τροσάρ (που κλείνει στην Μπεσίκτας) και το deal είναι πιο κοντά από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Εξαγγελία Μητσοτάκη: «Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου»
- Το τηλεφώνημα πριν την παραίτηση Φάμελλου, η έξαλλη Δούρου και η κουμπούρα του Ερντογάν
- Βούλγαροι γίνονται viral επειδή ψήνουν παϊδάκια στην παραλία: «Ξεσάλωσε» το Χ
- 30 χρόνια λάθος ρεφρέν: Ο Γιάννης Κότσιρας σταματάει συναυλία για να μας μάθει ξανά το πιο διάσημο τραγούδι του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.