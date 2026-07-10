Τζόλης - Άρσεναλ: Πολύ κοντά στους «κανονιέρηδες» ο Έλληνας άσος σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic

Πολύ κοντά σε μια ιστορική μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς το έντονο «φλερτ» της Άρσεναλ για το πρόσωπό του φαίνεται πως δεν παραμένει μονάχα στο... μιλητό.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί επιλογή των πρωταθλητών Αγγλίας για την αντικατάσταση του Λεάντρο Τροσάρ (που κλείνει στην Μπεσίκτας) και το deal είναι πιο κοντά από ποτέ.

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