Το Total Eclipse Of The Heart είναι, αναμφίβολα, το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) με την ίδια να το έχει κάνει ντουέτο ανά τα χρόνια και με άλλους καλλιτέχνες, είτε για κάποιο άλμπουμ είτε σε live εμφανίσεις.

Ίσως, όμως, η πιο απρόσμενη σύμπραξη στη σκηνή να είναι με την τηλεοπτική «Ζήνα» Λούσι Λόουλες (Lucy Lawless) στη σκηνή του τηλεοπτικού σόου Celebrity Duets, το οποίο μοιάζει με το Just The Two Of Us με τη διαφορά ότι κάθε εβδομάδα οι διαγωνιζόμενοι τραγουδούν με διαφορετικό τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης - Η μέρα που εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έψαχναν στο ίντερνετ το «Total Eclipse of the Heart»

Πέντε χρόνια μετά το φινάλε της σειράς «Ζήνα» η Λούσι Λόουλες, έχοντας γίνει πλέον κατάξανθη, συμμετείχε στο σόου και φτάνοντας στον Τελικό του σόου όπου οι φιναλίστ επέλεγαν οι ίδιοι παρτενέρ, θέλησε να τραγουδήσει το Total Eclipse Of The Heart με την Μπόνι Τάιλερ.

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως αυτό ήταν ένα όνειρό της, λέγοντας τότε πως είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια της τελευταίας 20ετίας.

Το σίγουρο είναι ότι η χαρά της φάνηκε και στη σκηνή του Τελικού του Celebrity Duets όταν υποδέχτηκε την Μπόνι Τάιλερ και μπορείς να τις απολαύσεις στη συνέχεια στο ντουέτο που δεν ξέραμε ότι θέλαμε να ακούσουμε.

Διαβάστε επίσης - Ζήνα: Οι πρωτιές που έκαναν την Πριγκίπισσα του Πολέμου να είναι πολύ μπροστά από την εποχή της

Ήταν η πρώτη εμφάνιση της Μπόνι Τάιλερ στην αμερικανική τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια και χάρη σε αυτή η δημοτικότητά της ανέβηκε και πάλι με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αρκετές live εμφανίσεις εκείνη τη χρονιά σε ΗΠΑ και Καναδά.

Στα παρασκήνια δε του σόου οι δυο τους, Λούσι Λόουλες και Μπόνι Τάιλερ, τράβηξαν την παρακάτω φωτογραφία, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να δηλώνει εντυπωσιασμένη από τις φωνητικές ικανότητες της άλλοτε «πριγκίπισσας του πολέμου», η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση και να χαρακτηρίζει τη σύμπραξή τους «επική».