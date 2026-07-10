Μουντιάλ 2026: Η «αστυνομία του μπότοξ» ξαμολήθηκε στα socials και «δικάζει» τους ύποπτους παίκτες

Ο μέσος θεατής του Μουντιάλ 2026 προφανώς θα ανησυχεί για νορμάλ πράγματα, όπως η πρόκριση της αγαπημένης του χώρας, από ποιο φαγάδικο θα παραγγείλει για το επόμενο ματς, και δορυφορικά θέματα όπως το φιάσκο με την κόκκινη του Μπάλογκαν.

Υπάρχουν όμως και λιγότερο γνωστές «φυλές» του Μουντιάλ, όπως για παράδειγμα η «αστυνομία του μπότοξ». Ποιοι είναι αυτοί; Είτε αυτόκλητοι «ειδικοί» των πλαστικών είτε όψιμοι λογαριασμοί στα social media, που θέλουν να διαφημίσουν αθέμιτα προϊόντα και κλινικές αισθητικών επεμβάσεων.

Το φαινόμενο που αποκαλείται «Botox watching», είναι μία μορφή κοινωνικής υστερίας που οδηγούν άτομα που βλέπουν «μπότοξ παντού», και προσπαθούν να αξιολογήσουν, εν τοιάυτη περιπτώσει τους παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με βάση του πόσο επτυχημένη ήταν η επέμβασή τους, είτε υφίσταται κάτι τέτοιο είτε όχι.

Αγαπημένοι στόχοι τους είναι οι αστέρες της διοργάνωσης, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, ακόμα και ο Λίο Μέσι.

Το trend έχει διαδοθεί τόσο πολύ πλέον, ώστε πολλοί λογαριασμοί χρησιμοποιούν ψηφιακά φίλτρα στο Instagram και στο TikTok, για να κάνουν τους παίκτες να φαίνονται «φουσκωμένοι» στα αντίστοιχα στιγμιότυπα, κάνοντας ακόμα και αυτή τη ματαιόδοξη αισθητική «αστυνόμευση» ανούσια.