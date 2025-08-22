UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας η Ελλάδα

O Παναθηναϊκός επικράτησε της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ προσθέτοντας 200 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ χαρίζοντας 100 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Ριέκα και δεν κατάφερε να συνεισφέρει και αυτό είναι που μετριάζει τα συναισθήματα σε ότι αφορά τη μάχη της 10ης θέσης.

Με τους 300, λοιπόν, συνολικά βαθμούς, η Ελλάδα έφτασε τους και παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA αν και θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Τσεχία καθώς οι δύο από τις τρεις ομάδες της χώρας που έπαιζαν το βράδυ της Πέμπτης ηττήθηκαν.

Οπότε η απόσταση ναι μεν μειώθηκε, αλλά για μόλις 100 βαθμούς, με συνέπεια η διαφορά να είναι πλέον 3.288 βαθμούς, ενώ αμφότερες οι χώρες έχουν από τέσσερις εκπροσώπους.

Την ίδια ώρα τόσο η Νορβηγία όσο και η Πολωνία που είναι στην 12η και 13η θέση αντίστοιχα και μας καταδιώκουν τα πήγαν περίφημα με αποτέλεσμα η απόσταση από την Ελλάδα να πέσει κάτω από τους 2.000.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

9. Τουρκία 42.500 (5/5)

10. Τσεχία 39.100 (5/5)

11. Ελλάδα 35.813 (4/5)

12. Νορβηγία 35.288 (4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

14. Δανία 33.231 (3/4)

15. Αυστρία 31.450 (3/5).