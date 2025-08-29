UEFA: Πιο κοντά στη 10η θέση Ελλάδα μετά από μία ιστορική βραδιά

Ο Ολυμπιακός στο Champions League. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο Europa League. ΑΕΚ στο Conference League. Το ιδανικό σενάριο πήρε σάρκα και οστά και η ποδοσφαιρική Ελλάδα μπαίνει στη league phase των ευρωπαικών διοργανώσεων με τέσσερις ομάδες!

Το βράδυ της Πέμπτης οι ελληνικές ομάδες μέτρησαν δύο νίκες και μία ισοπαλία και αυτά τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε 500 βαθμούς στο σακούλι της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.

Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να καταδιώκει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Ένα ακόμα καλό νέο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νορβηγία που απειλεί την Ελλάδα από την 13η θέση, έμεινε με μία ομάδα λιγότερη καθώς αποκλείστηκε η Φρέντρικστατ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (3/5)

10. Τσεχία 40.300 (4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

12. Νορβηγία 37.047 (3/5)