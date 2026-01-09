Ξέφυγε η κατάσταση: Συμπαίκτης… όρμησε στον Κούτσια και τον έριξε στο χορτάρι

Ένα απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε φιλικό παιχνίδι της Λουγκάνο απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, με «θύμα» τον Έλληνα επιθετικό Γιώργο Κούτσια.

Το συμβάν, που έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ελβετία, εκτυλίχθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την είσοδο του Κούτσια στον αγωνιστικό χώρο.

Από τη χειραψία… στο κυνηγητό

Ο Κούτσιας είχε μπει ως αλλαγή και είχε ανταλλάξει μια απολύτως φυσιολογική χειραψία με τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς. Ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Ξαφνικά, ο Μπέρενς άρχισε να… κυνηγά τον Κούτσια μέσα στο γήπεδο, όχι για κάποια φάση, αλλά στοχεύοντας τον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό. Με μια βίαιη απώθηση, τον έριξε στο χορτάρι, αφήνοντας άφωνους παίκτες, τεχνικό τιμ και θεατές.

Το τι προκάλεσε την έκρηξη του Μπέρενς παραμένει άγνωστο. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε προηγούμενο μεταξύ των δύο παικτών ή αν υπήρξε κάποια ένταση που δεν καταγράφηκε από τις κάμερες.

Η αντίδραση της Λουγκάνο

Η ελβετική ομάδα αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το περιστατικό και προαναγγέλλει πειθαρχικές κυρώσεις και για τους δύο παίκτες.

«Όσον αφορά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν και το δυσάρεστο επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνιστές ήταν οι Κέβιν Μπέρενς και Γεώργιος Κούτσιας, η FC Λουγκάνο καταδικάζει με σθένος τα γεγονότα.

Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά και ο σύλλογος θα αξιολογήσει τα πειθαρχικά μέτρα που θα ληφθούν έναντι των δύο εμπλεκόμενων παικτών. Δεν θα γίνουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια σχετικά με το θέμα».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει διαστάσεις, με τα ελβετικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «ανεξήγητη έκρηξη» και «σκηνές που δεν συναντά κανείς ούτε σε επίσημους αγώνες υψηλής έντασης».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Λουγκάνο καλείται τώρα να διαχειριστεί μια εσωτερική κρίση που ξέσπασε… σε ένα απλό φιλικό.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026