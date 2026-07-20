Ξεπέρασε ο Μέσι τον Πελέ; Η απόφαση που διχάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Είναι ο Λιονέλ Μέσι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του τον Πελέ; Η απάντηση είναι εξίσου περίπλοκη με το αντίστοιχο δίλημμα στο NBA, ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Άλλωστε, η σύγκριση διαφορετικών εποχών ποτέ δεν βασίζεται σε απόλυτα ομοιογενή δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Διακογιάννη (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η εντυπωσιακή μακροζωία του 39χρονου Μέσι τον τοποθετεί σε ένα εντελώς ξεχωριστό βάθρο.

Η τρίτη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, η οποία ακολούθησε τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ, αποδεικνύει την αστείρευτη αντοχή του στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και στο «λυκόφως» της καριέρας του. Ωστόσο, το απόλυτο ρεκόρ παραμένει: ο Πελέ είναι ο μοναδικός παίκτης στην Ιστορία που έχει αναδειχθεί τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίθηκε για πρώτη φορά στον 17χρονο Πελέ το 1958, όταν σημείωσε χατ-τρικ στον ημιτελικό με τη Γαλλία (5-2) και δύο γκολ στον τελικό εναντίον της Σουηδίας (5-2). Το 1962 η Βραζιλία διατήρησε το στέμμα της με τον ίδιο να αγωνίζεται ελάχιστα λόγω τραυματισμού. Το 1970, σε ηλικία 29 ετών –όταν πλέον θεωρείτο «βετεράνος» για τα δεδομένα της εποχής– επέστρεψε εντυπωσιακά, οδηγώντας ίσως την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών στον θρίαμβο επί της Ιταλίας στον τελικό (4-1).

Στον αντίποδα, ο Λιονέλ Μέσι έχει αγωνιστεί σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ηττήθηκε το 2014 από τη Γερμανία στην παράταση (1-0), ενώ το 2022 στέφθηκε απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στη Γαλλία, σκοράροντας δις και ευστοχώντας στη διαδικασία των πέναλτι. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα, στον τελικό του 2026, η Ισπανία κατάφερε να τον «εξουδετερώσει» πλήρως, στερώντας του έναν δεύτερο παγκόσμιο τίτλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ερώτημα της επιρροής παραμένει καίριο: Θα κατακτούσε η Βραζιλία τα Μουντιάλ του '58 και του '70 χωρίς τον Πελέ; Πιθανότατα ναι, καθώς πλαισιωνόταν από τεράστιους «καλλιτέχνες» της μπάλας, όπως ο Γκαρίντσα, ο Βαβά και ο Ριβελίνο. Αντίθετα, η Αργεντινή είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν θα είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2022, ούτε θα έφτανε στον τελικό του 2026 χωρίς τον Μέσι.

Η ομάδα ήταν απόλυτα προσαρμοσμένη πάνω του, με τον ίδιο να λειτουργεί ως ηγέτης και «γκουρού». Χρειάστηκε να φτάσει τα 35 του χρόνια για να σκοράρει σε νοκ-άουτ φάση (το 2022), όμως αυτή η καμπή τον μεταμόρφωσε, αποδεικνύοντας ότι η μακροζωία του δεν ήταν συνώνυμη της παρακμής. Ακόμα και το 2026, έφτασε την ομάδα του στον τελικό με το αριστερό του πόδι να κάνει... θαύματα.

Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος (κατόρθωμα που ισοφάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο) που αγωνίστηκε σε έξι Μουντιάλ. Στη διοργάνωση του 2026 σημείωσε 8 τέρματα, φτάνοντας προσωρινά τα 21 γκολ συνολικά και την κορυφή των σκόρερ, ένα ρεκόρ που του «έκλεψε» ο Κιλιάν Μπαπέ (22 γκολ, εκ των οποίων τα 10 στη φετινή διοργάνωση). Παράλληλα, διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ με 12 ασίστ σε τελικές φάσεις.

Πελέ: Αν και δεν κατάφερε να καταρρίψει αντίστοιχα ρεκόρ παραγωγικότητας στις τέσσερις συμμετοχές του, κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που έχει κατακτήσει Μουντιάλ (17 ετών και 249 ημερών).

Ο Πελέ ενσάρκωσε τον νεωτερισμό, αποτελώντας τον πρώτο πραγματικό σούπερ σταρ του αθλήματος. Με τη δημιουργικότητα και το φονικό του ένστικτο, έγινε το απόλυτο σύμβολο του «όμορφου ποδοσφαίρου».

Ο Λιονέλ Μέσι, από την άλλη πλευρά, χρειάστηκε να παλέψει για χρόνια ώστε να βγει από τη βαριά σκιά του Ντιέγκο Μαραντόνα στην Εθνική Αργεντινής. Πέρα από το αστείρευτο ταλέντο και το γεγονός ότι κανείς τους δεν ξεχώριζε για το ανάστημά του (Μαραντόνα 1,64 μ., Πελέ 1,70 μ., Μέσι 1,73 μ.), ο Μέσι κατάφερε να κυριαρχήσει απόλυτα. Σε μια εποχή όπου η αθλητικότητα και η σωματική δύναμη έχουν τον πρώτο λόγο, η ασύλληπτη ταχύτητα εκτέλεσης και η ακρίβειά του τον μετέτρεψαν στο απόλυτο πρότυπο για ολόκληρες γενιές αθλητών.