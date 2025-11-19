Μενού

Ξέσπασε ο Ταρέμι: «Είναι δυνατόν να είναι όλα τα γήπεδα καταστραμμένα;»

Ο Μεχντί Ταρέμι ξέσπασε κατά της ομοσπονδίας του Ιράν για την κατάσταση των γηπέδων της χώρας του.

Ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Έξαλλος ήταν ο Μεχντί Ταρέμι μετά το παιχνίδι του Ιράν κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, καθώς στις δηλώσεις του έριξε τα... βέλη του κατά της ομοσπονδίας της χώρας του.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην κατάσταση των γηπέδων στη χώρα του και στα στάδια των μεγάλων ομάδων, κάνοντας λόγο για ντροπή προς τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

