Ξέσπασε ο Ταρέμι: «Είναι δυνατόν να είναι όλα τα γήπεδα καταστραμμένα;»

Έξαλλος ήταν ο Μεχντί Ταρέμι μετά το παιχνίδι του Ιράν κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, καθώς στις δηλώσεις του έριξε τα... βέλη του κατά της ομοσπονδίας της χώρας του.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην κατάσταση των γηπέδων στη χώρα του και στα στάδια των μεγάλων ομάδων, κάνοντας λόγο για ντροπή προς τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

