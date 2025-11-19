Ξέσπασε ο Ταρέμι: «Είναι δυνατόν να είναι όλα τα γήπεδα καταστραμμένα;»

Έξαλλος ήταν ο Μεχντί Ταρέμι μετά το παιχνίδι του Ιράν κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, καθώς στις δηλώσεις του έριξε τα... βέλη του κατά της ομοσπονδίας της χώρας του.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην κατάσταση των γηπέδων στη χώρα του και στα στάδια των μεγάλων ομάδων, κάνοντας λόγο για ντροπή προς τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών
- Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη – «Τού έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω»
- Η σφαγή των κυνηγών στο Αγρίνιο και ο δολοφόνος που «έπαιζε θέατρο» στα κανάλια
- Ράδιο Αρβύλα: Μπηχτή Κανάκη σε ΣΚΑΪ για το Survivor Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.