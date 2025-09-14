Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, επιτέλους τα κατάφερα για τη χώρα μου»

Συγκλονιστικές στιγμές, με το πέρας του μικρού τελικού στη Λετονία. Η Ελλάδα μόλις έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία στο Eurobasket 2025 και λίγο πριν το κρεμάσει στο στήθος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεσπάει σε κλάματα.

Τυλιγμένος με την ελληνική σημαία, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Όπως και ο Κώστας Παπανικολάου, ο Βασίλης Τολιόπουλος και πολλοί ακόμα από την αποστολή της Ελλάδας. Μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

GREECE SURVIVE #EUROBASKET INSANITY AND RETURN TO THE PODIUM! pic.twitter.com/yTWPWVl28g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Στις μοναδικές του δηλώσεις, σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθώς είχε επιλέξει να μην μιλήσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υποστήριξε: «Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα!

Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».



