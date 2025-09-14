Η Ελλάδα επιστρέφει στα μετάλλια στο Ευρωμπάσκετ! Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας, μετά από παιχνίδι με εξέλιξη «θρίλερ» και ανεβαίνει στο βάθρο για πρώτη φορά από το 2009, μετά από 16 χρόνια.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στις υψηλές πτήσεις (30 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (20 πόντοι με 5 τρίποντα) και Βασίλη Τολιόπουλο (15 πόντοι με 4 τρίποντα) να... πυροβολούν πίσω από τα 6,75μ., η Εθνική έφτασε στη νίκη και την κατάκτηση της 3ης θέσης!

Η Ελλάδα παρότι έφτασε και στο +15, είδε τους Φινλανδούς να πλησιάζουν σε 90-89 στα 6'' για το τέλος, αλλά ο Γιάννης πήρε ριμπάουντ και φάουλ μετά από άστοχη βολή του Μάρκανεν και με δικές του βολές κλέιδωσε τη νίκη.

Ο Ντίνος Μήτογλου με την έναρξη της τέταρτης περιόδου οδήγησε στο +14 (70-56), ενώ από την άλλη με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Βάλτονεν να μειώνει (73-63, 32’40”). Ο Τολιόπουλος συνέχισε να εκτελεί από τα 6μ75 και ο Γιάννης με όποιον τρόπο ήθελε για να φτάσει η διαφορά στο +15 (78-63, 34’40”). Ο Ντόρσεϊ έκανε την δική του.. διαδρομή έξω από τη γραμμή των τριών πόντων: Το πέμπτο δικό του εύστοχο μακρινό σουτ οδήγησε την απόσταση στο +17 (81-64, 35’25”), αλλά η Φινλανδία ήταν εκεί για να δώσει μία ακόμη μάχη στην τελική ευθεία (85-75, 37’45”).

Η διαφορά πήγε στο +11 (86-75) με τους διαιτητές να χρεώνουν αντιαθλητικό φάουλ με 1’38” για τη λήξη στον Παπανικολάου και στη συνέχεια φάουλ στον Σαμοντούροβ (86-79, 38’30”), ενώ τα επιθετικά ριμπάουντ συνέβαλλαν ώστε η απόσταση να μειωθεί ακόμη περισσότερο (86-82, 39’10”) με το τρίποντο του Νμάκουα. Ο Γιάννης με “γκολ φάουλ” γράφει το 89-82 με 50” στο ρολόι με τον Μάρκανεν να απαντά (89-85) και τον Τολιόπουλο να χρεώνεται με πέμπτο φάουλ. Ο Λιτλ μείωσε στους δύο (89-87, 39’20”) και το φάουλ έγινε στον Σλούκα με 20” να απομένουν. Ο Παπανικολάου χρεώθηκε με φάουλ σε σουτ τριών πόνων 5” πριν τη λήξη. Ο Βάλτονεν πήγε στη γραμμή με 2/3 βολές, ο Γιάντουνεν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά στόχησε και στη συνέχεια ο Γιάννης με 2/2 βολές έγραψε το τελικό 92-89 σφραγίζοντας την νίκη της Ελλάδας και το χάλκινο μετάλλιο!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

Τα μετάλλια της Ελλάδας στα Ευρωμπάσκετ

1949 : Χάλκινο

: Χάλκινο 1987 : Χρυσό

: Χρυσό 1989 : Ασημένιο

: Ασημένιο 2005 : Χρυσό

: Χρυσό 2009 : Χάλκινο

: Χάλκινο 2025: Χάλκινο