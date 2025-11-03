Υπόθεση «Σούντγκρεν»: Τι έγινε στα περσινά ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού

Oι βόμβες του Σούντγκρεν για στημένα ματς στα περσινά Play Out κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με το tv4, που έχει αποδώσει τα λεγόμενα του άλλοτε αμυντικού του Βόλου
«Ο Σούνγκρεν υποστηρίζει ότι η έκβαση δύο αγώνων είχε αποφασιστεί εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τόσο του Βόλου όσο και μιας άλλης ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.
Ο Βόλος κέρδισε τον έναν αγώνα με 3-0 και έχασε τον άλλον με 3-0 - κι έτσι και οι δύο ομάδες παρέμειναν στην κατηγορία». Αυτό συνέβη στα ματς με τον Πανσερραϊκό, όπως φαίνεται από τα περσινά αποτελέσματα.
