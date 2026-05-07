Ζάλγκιρις: Έκοψε το σεξ για να πάει Final Four - Οι 11 κανόνες

Η Ζάλγκιρις με τρομερή ανατροπή επικράτησε (81-78) της Φενέρμπαχτσε, μείωσε τη σειρά σε 2-1 παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έως και με διαφορά 19 πόντων, έβγαλε προσωπικότητα και έδωσε συνέχεια στα Playoffs.

Το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr