Ζαρουρί στο Gazzetta: «Ο Μπενίτεθ μας έχει ήδη δειξει την τεράστια εμπειρία του»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αφού επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor στην Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» πήραν μία δίκαιη νίκη, αφού ήταν ανώτεροι από τον αντίπαλό τους, φροντίζοντας πρώτα να μην απειληθούν και ύστερα να δημιουργήσουν έχοντας φυσικά πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ο Ανάς Ζαρουρί, που αγωνίστηκε βασικός για τους «πρασίνους» στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίζοντας ως αριστερός εξτρέμ κι έχει αρκετά καλή εικόνα δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους για την άμυνα του Αστέρα, μίλησε στο Gazzetta για το πρώτο ματς του «τριφυλλιού» στην εποχή Μπενίτεθ.

