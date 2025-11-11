Ζευγάρι στη Βαρκελώνη ζει τον έρωτά του και ξαφνικά τα πάντα «παγώνουν»: Ο Μέσι περνάει από πίσω τους

Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα ζευγάρι στη Βαρκελώνη, πως θα γιτόταν το υπέρτατο viral, όταν αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή που η κοπέλα αγκαλιάζει ένα τεράστιο μπουκέτο λουλούδια από το αγόρι της. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και δείχνουν πολύ ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Ξαφνικά όμως «παγώνουν», κοιτάζονται με απορία και στρέφουν τα κεφάλια τους στην παρέα που περνάει από πίσω.

Ω, ναι... Δεν λαθεύουν. Περνάει από πίσω τους ο Λιονέλ Μέσι. Το ρομαντικό τους βράδυ, είναι αυτό που επέλεξε ο Αργεντίνος σούπερ σταρ να επισκεφθεί το παντοτινό του σπίτι, το Κάμπ Νόου.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει εκατομμύρια προβολές:



