H ζωή του Έντσο Φεράρι γίνεται ταινία

Ο Έντσο Φεράρι είναι μια από τις εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας αυτοκίνησης. Ο ιδρυτής της Ferrari έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο λόγω της επιτυχίας της αγωνιστικής του ομάδας στη Formula 1 και τη φήμη των αυτοκινήτων δρόμου που φέρουν το όνομά του αλλά και για την ιδιαίτερα δυναμική του προσωπικότητα.

Το Χόλιγουντ αγαπάει αυτές τις προσωπικότητες και πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να διηγηθεί στον κόσμο την ιστορία τους. Στην περίπτωση του Έτσο Φεράρι, ο μεγάλος θαυμαστής είναι ο γνωστός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης προσπαθεί να ξεκινήσει αυτήν την ταινία εδώ και δύο δεκαετίες αλλά φαίνεται ότι φέτος θα τα καταφέρει.

Image Ο Άνταμ Ντράιβερ θα έχει το ρόλο του Έντσο Φεράρι

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η αμερικανική ιστοσελίδα Deadline, το φιλμ πήρε το πράσινο φως από την εταιρεία παραγωγής και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Μάιο. Το καστ της ταινίας είναι επίσης πολύ δυνατό, καθώς τον Φεράρι θα ενσαρκώσει ο Άνταμ Ντράιβερ, γνωστός από τη σειρά ταινιών Star Wars. Η επίσης πασίγνωστη Πενέλοπε Κρουζ θα παίξει τη σύζυγο του Έντσο, Λάουρα, ενώ η Σαϊλίν Γούντλεϊ θα έχει το ρόλο της ερωμένης του Φεράρι, της Λίνα Λάρντι.

Image H Πενέλοπε Κρουζ

Η ταινία διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1957. Ο πρώην οδηγός αγώνων, Έντσο Φεράρι, βρίσκεται σε κρίση. Η χρεοκοπία καταδιώκει την εταιρεία που ο ίδιος και η σύζυγός του, Λάουρα, έχτισαν από το τίποτα δέκα χρόνια νωρίτερα. Ο θυελλώδης γάμος τους ισορροπεί ανάμεσα στο πένθος για τον έναν γιο (Ντίνο) και την σχέση τους με τον άλλο (Πιέρο). Αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα σε έναν αγώνα: τον εμβληματικό Mille Miglia, έναν αγώνα μήκους 1.000 μιλίων (1.600 χιλιομέτρων) κατά μήκος της Ιταλίας.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο βιβλίο του 1991, «Ferrari – The Man, The Cars, The Races, The Machine», γραμμένο από τον δημοσιογράφο αυτοκινήτων Μπροκ Γέιτς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ταινία που αφορά τη ζωή του Έντσο Φεράρι. Για παράδειγμα, ο Ντράιβερ αντικαθιστά τον Χιου Τζάκμαν, ο οποίος είχε οριστεί να παίξει τον ιδρυτή της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλα ονόματα που ήταν στη διαδικασία για να παίξουν τον ομώνυμο χαρακτήρα ήταν ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.