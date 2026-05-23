Αλαίν Προστ: Επίθεση από ληστές δέχτηκε ο θρύλος της F1 - Τον τραυμάτισαν στο κεφάλι

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Aλαίν Προστ τραυματίστηκε από ένοπλη εισβολή ληστών στο σπίτι του, είναι όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το ελβετικό μέσο Blick, ο 71χρονος πρώην οδηγός αγώνων υπέστη τραύμα στο κεφάλι όταν δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του την Τρίτη (19/5) το πρωί και ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει χρηματοκιβώτιο.

Αλαίν Προστ: Θύμα αδίστακτων ληστών

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι οι δράστες μπήκαν στο σπίτι ενώ βρίσκονταν μέσα οι ένοικοι, τους απείλησαν και υποχρέωσαν μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, οι εισβολείς φορούσαν κουκούλες και κατά τη διάρκεια της ληστείας προκάλεσαν «ελαφρά τραύματα στο κεφάλι» σε ένα από τα θύματα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν επισήμως το θύμα, ωστόσο ελβετικά μέσα συνδέουν την υπόθεση με τον Προστ, σημειώνοντας ότι η λίστα των κλοπιμαίων βρίσκεται ακόμη υπό καταγραφή.