F1: Ο Χάμιλτον «δίνει» τη Mercedes – Επέστρεψε το περιβόητο «Party Mode»;

Η σεζόν του 2026 για τη Formula 1 έχει ξεκινήσει με τη Mercedes να μονοπωλεί τις πρώτες σειρές της εκκίνησης, αλλά ο Λιούις Χάμιλτον φρόντισε να ρίξει μια «βόμβα» μεγατόνων αμέσως μετά το Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός, που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Ferrari, ισχυρίστηκε ότι η παλιά του ομάδα έχει βρει τον τρόπο να αναστήσει το «φάντασμα» του Party Mode, της ειδικής χαρτογράφησης κινητήρα που δίνει τεράστια ώθηση στις κατατακτήριες.

Οι δηλώσεις του Χάμιλτον δεν ήταν τυχαίες. Παρατηρώντας τη διαφορά στην απόδοση των μονοθεσίων της Mercedes από το Q1 στο Q3, ο Βρετανός ήταν αφοπλιστικός, τονίζοντας πως γνωρίζει πολύ καλά τις «κρυφές» δυνατότητες της μονάδας ισχύος από το Brixworth. Ο Χάμιλτον υποστήριξε ότι η Mercedes διαθέτει ένα «ειδικό mode» στο οποίο μεταβαίνει στο Q2 και στο Q3.

