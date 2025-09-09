Ford: Ανακαλεί 1,5 εκατομμύριο οχήματα - Το πρόβλημα που οδηγούσε σε ατυχήματα

Η Ford ανακαλεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα στις ΗΠΑ, επειδή η κάμερα οπισθοπορείας ενδέχεται να εμφανίζει κενή ή παραμορφωμένη εικόνα στην κεντρική οθόνη ενώ το όχημα βρίσκεται σε όπισθεν, γεγονός που μπορεί να μειώσει ή να παραμορφώσει την ορατότητα του οδηγού για το τι βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητο και να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η ανάκληση περιλαμβάνει ορισμένα οχήματα των μοντέλων Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD και F-550 SD των ετών 2015 έως 2019.

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ανέφερε τη Δευτέρα στην έκθεση ανάκλησης για λόγους ασφαλείας ότι η Ford έχει γνώση 18 ατυχημάτων και κανενός τραυματισμού που σχετίζεται με το πρόβλημα της κάμερας.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ειδοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου και θα τους δοθούν οδηγίες να μεταφέρουν τα οχήματά τους σε έναν έμπορο Ford ή Lincoln για να επιθεωρηθεί και να αντικατασταθεί, εάν είναι απαραίτητο, η κάμερα οπισθοπορείας. Η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς χρέωση.



