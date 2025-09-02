Νέο gMotion 115: Η συναρπαστική πλευρά της αυτοκίνησης

Πάντα δωρεάν, διαθέσιμο σε κάθε οθόνη και με 176 σελίδες πλούσιας ύλης, το gmotion 115 είναι το απόλυτο ανάγνωσμα για να ξεχάσετε ότι επιστρέψατε στην καθημερινότητα και να συνεχίσετε να ονειρεύεστε αποδράσεις με τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

«Καυτός» Αύγουστος με πολλές δοκιμές

Το ολοκαίνουριο Opel Frontera στην υβριδική του εκδοχή ήταν το highlight των αυτοκινήτων που οδηγήσαμε τον περασμένο μήνα, ενώ το επίσης υβριδικό αλλά plug-in Ford Ranger PHEV είναι το πρώτο του είδους των pick up στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας.

Το κορυφαίο μοντέλο της κινεζικής μάρκας BYD Sealion 7 αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που έχουμε οδηγήσει, όπως επίσης και το Cupra Tavascan VZ, με τον έντονο σπορ χαρακτήρα.

Οδηγήσαμε επίσης το νέο Citroen C4 στην υβριδική του εκδοχή, ένα αυτοκίνητο με έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στην οικονομία. Στο «αστερισμό» των υβριδικών μοντέλων κατατάσσεται και το Honda HR-V, αλλά με ένα full hybrid και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα κίνησης, ενώ η BMW 420d Gran Coupe μας θύμισε ξανά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας κορυφαίος κινητήρας diesel, σε ένα υπέροχο sedan αυτοκίνητο.

Στο πεδίο των μοτοσικλετών τα χρηστικά scooter είχαν την τιμητική τους, ωστόσο μας επέτρεψαν και μικρές αποδράσεις, όπως αυτή στη Σύρο με την κορυφαία Vespa 310 GTS Supersport. Στην πόλη χαρήκαμε το Piaggio Medley 200 S, ενώ η Honda GB 350S μας θύμισε τις ημέρες της αθωότητας του μοτοσικλετισμού, όταν όλα ήταν απλά, εύκολα και απολαυστικά. Το Zontes G368 τέλος μας επανέφερε στην πραγματικότητα των adventure scooters, τα οποία έχουν εξελιχτεί τόσο που πλέον διεκδικούν δίκαια το χαρακτηρισμό «μοτοσικλέτες».

Ούτε οι αγώνες πήγαν διακοπές

Μπορεί ο Αύγουστος να σηματοδοτεί το διάλειμμα της F1, ωστόσο είχαμε το GP Ουγγαρίας για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε όλη την εξέλιξη, καθώς και το Ράλλυ Φιλανδίας στο πεδίο του WRC. Στο MotoGP είχαμε περισσότερη δράση με τους αγώνες της Αυστρίας και της Ουγγαρίας να επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την απόλυτη κυριαρχία της Ducati και του Μαρκ Μάρκεθ.

Καλό μήνα σε όλες και όλους και, τώρα που γίναμε πάλι πολλές και πολλοί στις πόλεις, τα μάτια σας δεκατέσσερα.

Διαβάστε το gmotion 115 με ένα κλικ εδώ

