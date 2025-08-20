Ουδέτερα ή έντονα; Ποια χρώματα επιλέγουν οι Ευρωπαίοι στα αυτοκίνητα και γιατί

Η αγορά ενός αυτοκινήτου κρύβει μέσα της λογική αλλά και συναίσθημα. Πρώτο κριτήριο μπορεί να είναι η σχεδίαση του αμαξώματος, όμως παράμετροι όπως οι χώροι και η κατανάλωση καυσίμου... μπαίνουν στην εξίσωση.

Όταν λανσάρουν ένα νέο μοντέλο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες το παρουσιάζουν σε έντονο χρώμα: μπλε, κόκκινο, ακόμα και πράσινο ή κίτρινο, όπως στην περίπτωση του νέου ηλεκτρικού Renault 5. Όμως ποιο χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές; Απαντήσεις δίνουν τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη από την εταιρεία ανάλυσης της αγοράς Jato Dynamics.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις 5 μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης (Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), σχεδόν 7 στους 10 επιλέγουν τα ουδέτερα χρώματα: γκρι, λευκό και μαύρο. Ακολουθούν το μπλε (12,1%) και το κόκκινο (7,4%).

Γιατί όμως τελικά οι πελάτες προτιμούν τα συνηθισμένα χρώματα; Σύμφωνα με τη Jato πρυτανύει η λογική για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι ένα έντονο χρώμα ίσως δυσκολέψει την μεταπώληση του αυτοκινήτου μετά από μερικά χρόνια.

Τα έντονα χρώματα αυξάνουν πάντως το μερίδιό τους σε αυτοκίνητα όπου το συναισθηματικό κριτήριο είναι υψηλό, όπως το Renault 5 και το Fiat 500.

Όσον αφορά το εσωτερικό των αυτοκινήτων, οι κάτοικοι στη Βόρεια Ευρώπη επενδύουν σε πολυτελή υλικά (Γερμανία 57% και Μ. Βρετανία 53%), ενώ της Νότιας Ευρώπης σε υφασμάτινες επενδύσεις που είναι πιο οικονομικές (Ισπανία 85%, Ιταλία 75%, Γαλλία 75%).

