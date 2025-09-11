Στην εποχή των SUV υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που αντιστέκονται. Όπως το Renault Clio, το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατά το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2025. Η γαλλική μάρκα δεν κάθεται όμως με... σταυρωμένα τα χέρια, αλλά είναι έτοιμη να λανσάρει τη νέα - έκτη - γενιά του Clio.

Το Reader βρέθηκε στο Μόναχο, εκεί όπου έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου. Με πιο δυναμική εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό (με ενσωματωμένο σύστημα Google) και νέα γκάμα κινητήρων, το Clio αναμένεται να συνεχίσει την πορεία των προκατόχων του, που έχουν συνδυαστικά 17 εκατ. πωλήσεων.

Το εσωτερικό του νέου Clio | Renault

Στην Ελλάδα το νέο Renault Clio θα είναι διαθέσιμο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε τρεις εκδόσεις κινητήρων:

Full Hybrid E-Tech με 160 ίππους

TCe με 1.2 βενζίνης 115 ίππων

Eco-G διπλού καυσίμου (βενζίνη - υγραέριο) με 120 ίππους

Το νέο Clio | Renault