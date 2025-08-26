Togg: Η τουρκική μάρκα που στηρίζει ο Ερντογάν αρχίζει εξαγωγές στην Ευρώπη

Η Togg βγαίνει εκτός συνόρων της Τουρκίας. Η τοπική αυτοκινητοβιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα έχει παρουσία στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (9-14 Σεπτεμβρίου). Η Togg έχει την προσωπική στήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δοκιμάζει τακτικά τα μοντέλα της μάρκας και δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εντυπώσεις του.

Στο περίπτερο της Togg στο Μόναχο θα παρουσιαστούν το SUV T10X και το fastback T10F, τα οποία μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να πωλούνται στη Γερμανία.

Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.



Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.#Togg #T10F #BirOtomobildenFazlası pic.twitter.com/tyL78kSheL — Togg (@Togg2022) August 22, 2025

Η επιλογή της Γερμανίας ως πρώτης αγοράς για την Togg δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί διαμένουν εκατομμύρια Τούρκοι μετανάστες, που είναι εν δυνάμει πελάτες της μάρκας. Στην έκθεση του Μονάχου θα δοθούν λεπτομέρειες για την έναρξη πωλήσεων και παραδόσεων, καθώς και τις τιμές των δύο μοντέλων της Togg.