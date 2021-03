Τουρκία: Αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Ερντογάν, η Τανσού Τσιλέρ;

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αρθογράφος της Sozcu, Ραχμί Τουράν, επίκειται ανασχηματισμός στο κυβερνών κόμμα, AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης).

Όπως αναφέρει ο αρθογράφος επικαλούμενος παρασκηνιακές πληροφορίες από το AKP, αναμένεται αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ν’ αποχωρεί και τη θέση του να παίρνει η πρώην πρωθυπουργός, Τανσού Τσιλέρ.

Όπως λέγεται αυτή η φήμη βασίζεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της η 74χρονη πλέον Τσιλέρ, είχε δημιουργήσει καλές σχέσεις με το αμερικανικό λόμπι και μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την αντίστοιχη του Τζο Μπάιντεν. Επιπλέον θα μπορεί να μιλήσει και με το Λονδίνο για δανεισμό χρημάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκύψει από τη συνεχή πτώση της λίρας έναντι του δολαρίου και του ευρώ.

«Δεν ξέρω αν η Τανσού θ’ αποδεχθεί την πρόταση, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει τίποτα απ’ όλα όσα σκέφτονται», προσθέτει ο αρθρογράφος σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη φήμη.

Ο Ραχμί Τουράν κλείνει το άρθρο αναφέροντας τα λόγια του συναδέλφου του, Αχμέτ Τακάν για το πώς η κυβέρνηση Ερντογάν έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στην Τανσού Τσιλέρ.

«Θυμίζει την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας… Η εξουσία του παλατιού έπεφτε από το δέντρο… και ενώ έπεφτε προσπαθούσε να πιαστεί από τα κλαδιά για να σωθεί. Τι παραπάνω να πω;».

Η Τανσού Τσιλέρ, υπήρξε πρωθυπουργός της Τουρκίας από το 1993 έως το 1996, μέχρι και την κρίση των Ιμίων. Ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα η πρώτη γυναίκα στην Τουρκία που ανέλαβε το συγκεκριμένο αξίωμα.

Παράλληλα σχετικά με τον ανασχηματισμό κυκλοφορεί από τη Δευτέρα ευρέως στην εφαρμογή WhatsApp στην Τουρκία, ένα έγγραφο, η γνησιότητα του οποίου αμφισβητείται, το οποίο όμως δείχνει σαν υποψήφιο για το υπουργείο Εξωτερικών, τον εκπρόσωπο της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν και επαναφέρει στο προσκήνιο τον πρώην υπουργό Οικονομικών και γαμπρό του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ως υπουργό Ενέργειας.

This list spreading over Turkish WhatsApp. Fake or upcoming? Dated y'day and clearly no such announcement



Albayrak - energy minister

Aydin - treasury minister

Kalin - foreign minister

Elvan - finance minister pic.twitter.com/I2GHGFbKlB