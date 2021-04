Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε 2 αστυνομικούς - Νεκρός ο δράστης

Αποκλεισμένο παραμένει το Καπιτώλιο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οδόφραγμα, σε σημείο ελέγχου στην περίμετρό του, τραυματίζοντας σοβαρά δύο αστυνομικούς της ασφάλειας του κτηρίου.

Ο οδηγός του οχήματος – που φέρεται αμέσως μετά το συμβάν να κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών κρατώντας μαχαίρι – τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι νεκρός, ενώ οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Κάποιος έριξε ένα όχημα σε δύο αξιωματικούς» στο σημείο ελέγχου στη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα) την Παρασκευή, δήλωσε νωρίτερα η αστυνομία του Καπιτωλίου.

«Ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση. Και δύο αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».

Βίντεο από τη σκηνή έδειξε ότι ένα μαύρο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες ασφαλείας του Καπιτωλίου.

BREAKING: 2 Capitol police were wounded after a car rammed into them. The Capitol building was ordered on lockdown over an "external security threat."



▪️ Gunshots reported in the area

▪️ Suspect is in custody

▪️ Suspect and officers transported to hospital pic.twitter.com/RG3O78nN7K — AJ+ (@ajplus) April 2, 2021

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε νωρίτερα στο Associated Press πως ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πιθανούς πυροβολισμούς σε παρακείμενο δρόμο.

U.S. CAPITOL ATTACK

- Car "rammed" into officers

- At least 2 officers injured

- Both said to be seriously hurt

- Suspect shot, taken into custody

- Possible motive unknown

- Capitol remains on lockdown — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

BREAKING: Police say 2 officers injured after vehicle rams into barricade at US Capitol. https://t.co/AbmnW59pNf — The Associated Press (@AP) April 2, 2021

WATCH: Major emergency response outside the U.S. Capitol amid ongoing incident, reports of injuries pic.twitter.com/plU1qUAbkR — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Πηγή φωτογραφιών: ΑP