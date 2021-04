Ο Τζεμ Γκιουρντενίζ ήταν μεταξύ όσων υπέγραφαν την επιστολή, η οποία δημιούργησε μεγάλους τριγμούς στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με το sigmalive.com συνελήφθησαν επίσης άλλοι εννέα απόστρατοι ναύαρχοι.

Όπως ανακοίνωσε η σύζυγος του Τζεμ Γκιουρντενίζ, το πρωί της Δευτέρας στις 06.30, η τουρκική αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι τους και συνέλαβε τον απόστρατο ναύαρχο, που θεωρείται ένας από τους εμπνευστές και συντάκτες της επίμαχης επιστολής, την οποία η κυβέρνηση Ερντογάν ερμήνευσε ως «πραξικοπηματική» ενέργεια και στρατιωτική επέμβαση στην πολιτική ζωή.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltına alındı https://t.co/mqfDIJyrVU pic.twitter.com/gfpZAUO0xV — BBC News Türkçe (@bbcturkce) April 5, 2021

Τι έγραφε η επιστολή

Με την επιστολή τους οι 103 απόστρατοι κατηγορούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για προσπάθεια αλλαγής της Συνθήκης του Μοντρέ και απόπειρα «ισλαμοποίησης» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Στην ανακοίνωσή τους οι 103 απόστρατοι αναφέρουν πόσο σημαντική είναι η Συνθήκη του Μοντρέ και πως πρέπει να αποφευχθούν οι ενέργειες αλλαγής της.

Μάλιστα έχουν συμπεριλάβει και προειδοποιητικές προτάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η τουρκική δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις».

Σφοδρή αντίδραση Ερντογάν

Ο Ερντογάν αντέδρασε άμεσα, αφού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την ανακοίνωση των απόστρατων «απειλή πραξικοπήματος», τονίζοντας «να ξέρετε τα όριά σας».

Η συνθήκη του Μοντρέ

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits), είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.