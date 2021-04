ΗΠΑ: Σοκάρει το βίντεο από τη δολοφονία 13χρονου από αστυνομικά πυρά στο Σικάγο

Οι αρχές του Σικάγο έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που φόραγε αστυνομικός όταν πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τον 13χρονο Άνταμ Τολέντο, την 29η Μαρτίου.

Στο βίντεο εικονίζεται η καταδίωξη του έφηβου από τον αστυνομικό σ’ ένα δρομάκι, ακούγεται ο αστυνομικός να φωνάζει, να τον διατάσσει να σταματήσει και να του δείξει τα χέρια του. Τον πυροβολεί τη στιγμή που ο Άνταμ Τολέντο έχει σταματήσει και γυρίζει σηκώνοντας τα χέρια ψηλά.

Εισαγγελέας είχε πει ότι ο έφηβος ήταν οπλισμένος όταν σκοτώθηκε.

Δεν είναι ορατό όμως κανένα όπλο στα χέρια του στο βίντεο.

Προσοχή οι εικόνες είναι σκληρές:

Chicago Office of Police Accountability releases video of police officer shooting 13-year-old Adam Toledo. #AdamToledo

***video may be hard to watch for some*** pic.twitter.com/bU2eVrOMS5