Τροχαίο με αυτοκίνητο Tesla χωρίς οδηγό - Δύο νεκροί

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο Tesla που πιθανότατα πορευόταν με αυτόματο πιλότο το βράδυ του Σαββάτου στο Τέξας. Συγκρούστηκε και έπιασε φωτιά.

Ένα θύμα βρέθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου Model S του 2019 και το άλλο ήταν στο πίσω κάθισμα. Το αυτοκίνητο έπεσε σε ένα δέντρο βόρεια του Χιούστον, αφού πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα και απέτυχε να στρίψει σε μια στροφή, ανέφερε ο αστυφύλακας της κομητείας Harris County, Μαρκ Χέρμαν. Η θέση των θυμάτων και άλλα στοιχεία δείχνουν ότι «κανείς δεν οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης», δήλωσε ο Χέρμαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά έσβησε μετά από τέσσερις ώρες.

Σε ακρόαση του περασμένου έτους, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών είχε δηλώσει ότι «είχε ήρθε η ώρα να σταματήσει η Τesla να επιτρέπει στους οδηγούς με μερικώς αυτοματοποιημένα οχήματα να προσποιούνται ότι έχουν πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα».

Tον περασμένο μήνα, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας Κυκλοφορίας των ΗΠΑ άνοιξε έρευνες για 27 ατυχήματα που αφορούσαν οχήματα Tesla.

Αυτό που η Tesla ονομάζει Autopilot είναι στην πραγματικότητα ένα ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης που μπορεί να καθοδηγήσει ένα αυτοκίνητο υπό περιορισμένες συνθήκες. Μια πιο εξελιγμένη εκδοχή του θα παρουσιαστεί φέτος.

Η ίδια η Tesla δηλώνει ότι ο οδηγός πρέπει να είναι σε πλήρη επαγρύπνηση και έλεγχο ανά πάσα στιγμή - και έχει συμπεριλάβει συστήματα στα αυτοκίνητά του τα οποία υποτίθεται ότι διασφαλίζουν ότι κρατούν τα χέρια τους στο τιμόνι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ υπερασπίστηκε τα οχήματά του γράφοντας στον λογαριασμό του στο twitter πως ένα Tesla με σύστημα Autopilot έχει 10 φορές λιγότερες πιθανότητες ατυχήματος από ένα μέσο όχημα.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC