Τουρκία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη από Τσαβούσογλου και Ακάρ

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ επισκέπτονται αιφνιδιαστικά τη Λιβύη. Μαζί τους και ο αρχηγός του στρατού αλλά και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, μεταβαίνουν στην Τρίπολη για νέες συναντήσεις με τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και 14 ακόμη μελών του υπουργικού συμβουλίου της Λιβύης στην Τουρκία.

Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Άκαρ συνάντησε τον αρχηγό των Ενόπλεων Δυνάμεων της χώρας, την ώρα που στη Λιβύη παραμένουν ακόμη τούρκοι μισθοφόροι, παρά τη συμφωνία για αποχώρηση από τη χώρα των ξένων στρατευμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με μήνυμά του στο twitter έγραψε πως συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της χώρας Αμπντούλ Χαμίντ Ντμεϊμπα, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη της Τουρκίας στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υποστηρίζοντας πως Τουρκικές εταιρείες αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της χώρας.

Met w/ PM of Government of National Unity of #Libya, Abdul Hamid Dbeibah.

-Emphasized our support to Government of National Unity.

-Followed up on the issues of the High-Level Strategic Cooperation Council.

-Our companies will return to Libya&contribute to its development.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/hvA7bijgKw