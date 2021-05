Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τα σύνορα με τον Λίβανο - Ήχησαν σειρήνες αεράμυνας

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Αl Arabiya, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, το βράδυ της Δευτέρας (17/5) στο βόρειο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες αεράμυνας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο οι οποίες προειδοποίησαν για εκτόξευση ρουκετών. Παράλληλα ο στρατός ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει ερευνά το περιστατικό.

Διαβάστε ακόμη: Μέρκελ υπέρ Ισραήλ: Καταδικάζουμε τις πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες ειδησεογραφικών δικτύων έπεσαν περίπου 5-7 ρουκέτες, οι οποίες στόχευαν την περιοχή Misgav Am και όλες έπεσαν εντός της επικράτειας του Λιβάνου.

At least 5-6 rockets were fired from Lebanon to Israel, but all dropped inside the Lebanese territory.pic.twitter.com/tTcge2yy0e