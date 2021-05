Ο κόσμος έχει φτάσει σε κατάσταση «εμβολιαστικού απαρτχάιντ», δήλωσε σε διαδικτυακή εκδήλωση στο Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Τένδρος, σημειώνοντας πως δεν διατρέχουμε πλέον μόνο τον κίνδυνο της ίδιας της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ισότιμης κατανομής και χρήσης των εμβολίων.

«Την ώρα που ορισμένες χώρες στο Βορρά έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό των παιδιών, ο Νότος δεν έχει κατορθώσει να εμβολιάσει ούτε τους υγειονομικούς», επισήμανε ο Δρ. Τένδρος, καλώντας τους κατασκευαστές εμβολίων Covid-19 να διαθέσουν εμβόλια στην πρωτοβουλία COVAX -που τροφοδοτεί της χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες - καθώς ο μηχανισμός αντιμετωπίζει έλλειμμα 190 εκατομμυρίων δόσεων έως τα τέλη Ιουνίου.

WHO Director-General Tedros Ghebreyesus said “the world is in vaccine apartheid,” citing a growing access gap between high- and lower-income countries. “The bigger problem is a lack of sharing,” he said Monday at a virtual Paris Peace Forum. “So, the solution is more sharing.” pic.twitter.com/PrMlcQp91U