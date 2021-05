Νότια Αφρική: Κατά συρροή βιαστής καταδικάστηκε σε 1.088 χρόνια φυλάκισης - Διέπραξε 121 εγκλήματα σε 5 χρόνια

Πανηγυρισμοί ακούστηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο Gauteng στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής την περασμένη Πέμπτη (27/5). Τα θύματα του κατά συρροή βιαστή Σέλο Αμπράμ Μαπούνια επευφημούσαν όταν του ανακοινωνόταν μία από τις μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης στα ποινικά χρονικά της χώρας, μετά από μια βασιλεία τρόμου που διήρκεσε περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Ο 33χρονος Μαπούνια καταδικάστηκε σε 1.088 έτη κάθειρξης, εκ των οποίων πεντάκις ισόβια, καθώς και 988 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και ληστεία 56 γυναικών μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2019, όταν συνελήφθη. Καταδικάστηκε για 41 βιασμούς, 40 ληστείες και 40 διαρρήξεις. Οι ποινές δεν θα εκτίονται ταυτόχρονα. Ο Μαπούνια διέπραξε τα εγκλήματα ενώ ζούσε με τη σύντροφό του, τον 8χρονο γιο και την 4χρονη κόρη του στην Πρετόρια.

.@SunTimesDaily @TimesLIVE @SunTimesDaily Sergeant Catherine Tladi speaks about the conviction and sentencing of Pretoria serial rapist Sello Abram Mapunya. He was sentenced to five life terms and 1088 years for the rape and robbery of 56 women between 2014 and 2019. pic.twitter.com/qpDilVR9zg