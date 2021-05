New York Times: O ανιψιός του Γκιουλέν απήχθη από την ΜΙΤ στην Κένυα

Ο Σελαχατίν Γκιουλέν, είναι ανιψιός του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζει μόνιμα αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον έχει κατηγορήσει ότι κρύβεται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν έχει προβεί σε περισσότερες από 100.000 συλλήψεις και έχει απολύσει περισσότερους από 150.000 δημοσίους υπαλλήλους με τις κατηγορίες ότι είχαν σχέση με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Διαβάστε ακόμη: Οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας συνέλαβαν στο εξωτερικό τον ανιψιό του Φετουλάχ Γκιουλέν

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, πίσω από τη σύλληψη του Σελαχατίν Γκιουλέν, φαίνεται ότι βρίσκεται μία παρόμοια υπόθεση με αυτή του ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, καθώς ο ανιψιός του Φετουλάχ Γκιουλέν, φέρεται ότι έπεσε θύμα «απαγωγής» από μυστικούς πράκτορες της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) στην Κένυα.

Σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο η σύζυγος του Σελαχατίν Γκιουλέν, Σεριγιέ, δηλώνει ότι μένει στην Κένυα από τον περασμένο Νοέμβριο και ότι είδε για τελευταία φορά τον σύζυγό της στις 3 Μαΐου και πιστεύει ότι «απήχθη και μεταφέρθηκε στην Τουρκία στις 5 Μαΐου».

📹Seriyye Gulen, a Kenya-based Turkish teacher, says her husband Selahattin Gulen (Fethullah Gulen's relative) was kidnapped in Nairobi on May 3. She's concerned that he was taken to Turkey.



Erdogan's "long-arm" has reached over 18 countries to abduct more than 100 Gulenists. pic.twitter.com/fAqmC8S0aR