Τον Σελαχατίν Γκιουλέν, ανιψιό του Φετουλάχ Γκιουλέν, του κληρικού που αποτελεί... κόκκινο πανί για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς τον θεωρεί ενορχηστρωτή του πραξικοπήματος του 2016, συνέλαβαν μυστικοί πράκτορες της Τουρκίας στο εξωτερικό.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu, ο Σελαχατίν Γκιουλέν εικονίζεται με χειροπέδες ανάμεσα σε δύο τουρκικές σημαίες. Το πού ακριβώς συνελήφθη δεν έγινε γνωστό.

The Turkish intelligence nabbed a member of the Fetullah Terrorist Organization (FETO) abroad and brought him back to Turkey https://t.co/AbZkUFJpvP pic.twitter.com/go0JJv3J2i