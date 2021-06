Ισραήλ: Ο Γιαΐρ Λαπίντ ανακοίνωσε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης τον πρόεδρο της χώρας, Ρέουβεν Ρίβλιν και τον εκπρόσωπο του Κνεσέτ, Γιάριβ Λέβιν ότι κατόρθωσε να σχηματίσει κυβέρνηση με την οποία κατορθώνει να ρίξει από την εξουσία, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεσμεύομαι σε εσάς κύριε πρόεδρε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα δουλέψει για λογαριασμό όλων των πολιτών του Ισραήλ, θα σεβαστεί όσους είναι αντίθετη σε αυτήν και θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να ενώσει όλα τα κομμάτια της ισραηλινής κοινωνίας», είπε ο Λαπίντ στον Ρίβλιν σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Wow. An historic day in Israel. Thank you @netanyahu for serving your great nation so well for so long. #AIPAC https://t.co/e9hKONNP7R