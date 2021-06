«Δεν ήταν καλά για κάποιες ημέρες μετά το εμβόλιο και στη συνέχεια ξύπνησε ένα πρωί με αφόρητους πόνους και κάλεσε ασθενοφόρο». Η 43χρονη Βρετανίδα, Τάνια Σμιθ, έκανε την πρώτη δόση με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της AstraZeneca τον Μάρτιο και πέθανε έπειτα από περίπου μια εβδομάδα, αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές κράμπες στο στομάχι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της ενώ η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή για τα φάρμακα επιβεβαίωσε ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση της ως μέρος μιας έρευνας για την εμφάνιση θρόμβων αίματος και ενδεχόμενης σχέσης τους με το εμβόλιο. Ο σύντροφός της αποφάσισε να μιλήσει μετά τον θάνατο της δημοσιογράφου του BBC, Λίζα Σο, που πέθανε στο Νιουκάστλ ενώ βρισκόταν στην εντατική με θρόμβωση μετά τη λήψη του εμβολίου.

