Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Σε βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές, φαίνονται οι δύο που αφήνουν την άτυχη κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Σύνολο τα άτομα που βρισκόταν εκεί ήταν τρία και έχουν συλληφθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ενώ την έχουν εγκαταλείψει, έστειλα μήνυμα στην φίλη της 19χρονης γράφοντας «την έχουμε αφήσει». Ένα δεύτερο μήνυμα αναφέρει «την έχουμε παρατήσει την ... εκει πέρα μόνη της».

Η φίλη της άτυχης 19χρονης φαίνεται ότι μόλις έλαβε τα συγκεκριμένα μηνύματα, ειδοποίησε τους γονείς της κοπέλας καθώς και την αστυνομία.

Τα «ρίχνει» στους άλλους δύο ο τρίτος συλληφθείς

Καταθέτει αυτή την ώρα στην αστυνομία το τρίτο άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης σε σπίτι.

Σύμφωνα με το MEGA, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στους άλλους δύο συλληφθέντες, ισχυριζόμενος ότι όλοι μαζί έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα κοκαΐνης, σε οικία.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του ότι η 19χρονη κατέρρευσε ξαφνικά και πως η ομάδα αποφάσισε να τη μεταφέρει εκτός σπιτιού, με σκοπό να ανακτήσει τις αισθήσεις της, τοποθετώντας την σε εξωτερικό χώρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Κεφαλονιά: Το αθλητικό παρελθόν του ενός συλληφθέντα

Ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά περιλαμβάνεται και ένας νεαρός με αθλητικό παρελθόν, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ17 στην άρση βαρών.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές από ξενοδοχείο, φέρεται να καταγράφεται ένας εκ των τριών να μεταφέρει τη νεαρή γυναίκα, με τους άλλους δύο να τον ακολουθούν, πριν την αφήσουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου εντοπίστηκε αργότερα.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών διευκρινίζει με ανακοίνωσή της ότι το άτομο που συνελήφθη δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει Αθλητικό Δελτίο, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε σχετική αναφορά προσβάλλει το σύνολο των ενεργών αθλητών και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.



