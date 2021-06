Γαλλία: Ανήλικη έλαβε πάνω από 100.000 μηνύματα μίσους επειδή άσκησε κριτική στο Ισλάμ στα social media

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη (3/6), η δίκη 13 ατόμων που κατηγορούνται ότι άσκησαν διαδικτυακό bullying, στέλνοντας ακόμα και απειλές θανάτου σε μία έφηβη από τη Γαλλία, η οποία σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε επικριτικά σχόλια για το Ισλάμ. Δέκα άνδρες και τρεις γυναίκες ηλικίας από 18 έως 30 ετών αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου με τους οκτώ εξ αυτών να κατηγορούνται για απειλές θανάτου σε βάρος του κοριτσιού.

Η Μιλά σε ηλικία 16 ετών πόσταρε το πρώτο της βίντεο στο Instagram, το οποίο έγινε viral και έκτοτε όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, έχει λάβει περισσότερα από 100.000 μηνύματα μίσους και ζει 24 ώρες υπό αστυνομική προστασία. Η Μιλά πλέον έχει γίνει 18, είναι γνωστή στη Γαλλία μόνο με το μικρό της όνομα. Η ιστορία της έφερε ξανά στην επιφάνεια τη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης καθώς και την προστασία των παιδιών από το διαδικτυακό bullying.

Η Μίλα μάλιστα πόσταρε ένα βίντεο εν αναμονή της δικής ζητώντας υποστήριξη, «Μαζί ας αρνηθούμε να ζήσουμε με τον φόβο», ανέφερε στο μήνυμά της.

Το περασμένο Οκτώβριο ο 47χρονος καθηγητής ιστορίας, Σαμουέλ Πατί που δίδασκε σε ένα κολέγιο του Κονφλάν-Σεντ-Ονορέ, κοντά στο Παρίσι δολοφονήθηκε από φανατικό μουσουλμάνο αφότου έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

Μιλώντας ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη, ο δικηγόρος της, ο Ρισάρντ Μαλκά, δήλωσε ότι η ζωή της Μίλα «εκλάπη», ακόμα και αν δεν «παραβίασε κανένα νόμο» με το να ασκεί κριτική στο Ισλάμ. «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ζει σαν ερημίτης. Φανταστείτε τη ζωή της, δεν μπορεί πλέον να περπατήσει ειρηνικά, δεν μπορεί πλέον να κάνει κάποια άσκηση, όλοι οι δρόμοι έχουν κλείσει για αυτήν», είπε ακόμα ο δικηγόρος σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BMFTV.

Νωρίτερα ο δικηγόρος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, είχε αναφέρει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν καθαρό ποινικό μητρώο: «Το πιο ανατριχιαστικό και τρομακτικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι δεν είναι εγκληματίες ή φανατικοί».

Μάλιστα όπως είπε πολλοί εξ αυτών εξέφρασαν την απορία τους γιατί βρέθηκαν κατηγορούμενοι «για ένα απλό tweet», ακόμα και ένα είχαν χρησιμοποιήσει ψεύτικο όνομα ή VPN για να κρύψουν τη διαδικτυακή τους διεύθυνση. Τον Οκτώβριο ένας 23χρονος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια για απειλές θανάτου εναντίον της Μιλά.

Η Μιλά είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολείο, αφότου δημοσίευσε το πρώτο της βίντεο online. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Dépêche, στη συνέχεια έφυγε από το στρατιωτικό σχολείο στο οποίο είχε πάει τον Νοέμβριο αφότου πόσταρε ένα δεύτερο βίντεο με το οποίο ασκούσε κριτική στο Ισλάμ στο TikTok και έκτοτε έκανε μαθήματα online.

Σύμφωνα με το BBC, μετά τα σχόλια της Μιλά με τα οποία περιέγραψε το Ισλάμ σαν μία «θρησκεία του μίσους», δημιουργήθηκαν δύο αντίθετα hashtag το #JeSuisMila (Είμαι με τη Μιλά) και το #JeNeSuisPasMila.

