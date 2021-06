Απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 76 ετών ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη οικογένεια στον κόσμο. Ο Ζιόνα Τσάνα επικεφαλής μίας θρησκευτικής σέκτας στην Ινδία, η οποία επέτρεπε την πολυγαμία είχε 94 παιδιά από 39 συζύγους και 33 εγγόνια. Η σέκτα που ονομάζεται «Τσάνα», απαριθμεί περίπου 2.000 άτομα, τα οποία ζουν στο χωριό Μπακτάνγκ Τλανγκουάμ και δημιουργήθηκε το 1942 από τον παππού του Ζιόνα.

Ο Ζιόνα υπέφερε από διαβήτη και υπέρταση, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφεραν γιατροί στο πρακτορείο ειδήσεων PTI, στο χωριό το οποίο διέμενε το Μπακτάνγκ Τλανγκουάμ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης του κρατιδίου Ζοραμμάνγκα, όπου εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στο Twitter, «με βαριά καρδιά»., δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία με την οικογένεια του Τσάνα.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr