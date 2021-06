ΗΠΑ: Κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στο Μαϊάμι - Φόβοι για θύματα

Μερική κατάρρευση υπέστη πολυώροφο κτίριο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ και αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Από τις πρώτες εικόνες που διανέμουν οι χρήστες του διαδικτύου κι όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, μέρος του κτιρίου φαίνεται να έχει καταρρεύσει. Το κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers που βρίσκονται στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων, ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα.

DEVELOPING: There are reports of people rescued from a partial building collapse that occurred early Thursday morning in Surfside, Florida. It's unclear what caused the collapse. pic.twitter.com/9GDHPdWYXQ June 24, 2021

BREAKING VIDEO: Video audio of moment of building collapse in Surfside.



Vid via @_rosiesantana



BREAKING: Multi-level building collapse reported in Surfside, Florida. Multiple emergency agency's responding. #miami

88th and Collins. pic.twitter.com/rrD5aGYROn — Izzy (@YWNReporter) June 24, 2021

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY June 24, 2021