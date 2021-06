Τον γύρο του κόσμου με αρκετά δυσμενείς χαρακτηρισμούς αλλά και στοιχεία τρολαρισμάτος έχει κάνει το βίντεο με την πτώση του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Γυναικείο Κεφάλι», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τρίτης (29/6), όπου παρουσιάστηκε μετά την ανάκτησή του από την ελληνική αστυνομία μαζί με τον πίνακα «Μύλοςε» του Ολλανδού ζωγράφου Πιτ Μοντριάν, που είχαν κλαπεί πριν από 9 χρόνια από την Εθνική Πινακοθήκη.

Συγκεκριμένα το BBC, δημοσιοποίησε το βίντεο της πτώσης και γράφοντας στη λεζάντα «αυτό δεν είναι κάτι που θέλεις να συμβεί σε έναν πίνακα του Πικάσο, ειδικά όταν έχει ανακτηθεί μετά από 9 χρόνια». «Τα έργα τέχνης τα οποία ανακτήθηκαν παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη όταν και συνέβη αυτό», προσθέτει το BBC.

Οι δύο πίνακες είχαν τοποθετηθεί σε έναν πάγκο για να βγουν οι απαιτούμενες φωτογραφίες, όμως δεν είχαν στερεωθεί σωστά με αποτέλεσμα ο πίνακας του φημισμένου Ισπανού ζωγράφου να πέσει στο πάτωμα, ενώ και η συνέχεια δεν ήταν καλύτερη, καθώς ο αστυνομικός που τον σήκωσε από το πάτωμα για να τον τοποθετήσει ξανά στη θέση του, τον έπιασε με γυμνά χέρια σαν να είναι ένα απλό αντικείμενο και χωρίς να φοράει γάντια.

Η πτώση του πίνακα σχολιάστηκε δυσμενώς και από την αρθρογράφο στους Irish Times, Ναόμι Ο'Λίρι να σχολιάζει το γεγονός. «Η ελληνική αστυνομία βρήκε έναν κλεμμένο πίνακα του Πικάσο, ο οποίος όμως έπεσε όταν τον παρουσίασε στα ΜΜΕ», έγραψε στο Twitter.

