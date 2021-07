«Θα πληρώσουμε τίμημα αν άρουμε περιορισμούς πρώιμα» προειδοποίησε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ Μάικ Ράιαν, σύμφωνα με τον Independent. Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρονται στις δηλώσεις του κ. Ράιαν καθώς παρατηρήθηκε... πισωγύρισμα με 28.800 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφεται αύξηση των λοιμώξεων μεταξύ 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου λίγο πάνω από 53% σε σύγκριση με τις προηγούμενες επτά ημέρες. Την ίδια στιγμή, αρχίζουν να αίρονται σταδιακά περιορισμοί τηλεργασίας. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Αγγλίας, με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τρίτης καλεί τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν σταδιακά και για μια ημέρα την εβδομάδα αρχικά.

BREAKING: The number of Covid+ patients in England is now growing at 38% per week. That is the fastest rate of increase since last October! I think we're in real trouble