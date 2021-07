John McAfee: Η χήρα του αμφισβητεί τον γραφικό του χαρακτήρα στο σημείωμα αυτοκτονίας

Το σημείωμα το οποίο πιστεύεται ότι έγραψε ο μεγιστάνας και πρωτοπόρος στην τεχνολογία antivirus, John McAfee (Τζον Μακάφι), προτού θέσει τέλος στη ζωή του, έδωσε στη δημοσιότητα η χήρα του. Η Τζάνις Μακάφι με αναρτήσεις που έκανε στο Twitter, χθες Τρίτη, αμφισβητεί τη γνησιότητα του σημειώματος το οποίο φέρεται να βρέθηκε στην τσέπη του μεγιστάνα, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αυθεντικότητά του και υποστηρίζοντας ότι δεν αντανακλά τις τελευταίες λέξεις κάποιου που θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά περισσότερο μοιάζει με τα tweet που έκανε ο Τζον Μακάφι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Τζον Μακάφι, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας βρέθηκε τον περασμένο Ιούνιο κρεμασμένος στη φυλακή την οποία κρατούνταν στην Καταλονία, ενώ περίμενε την έκδοσή του στις ΗΠΑ και η επίσημη νεκροψία είχε δείξει ότι ο θάνατος οφειλόταν σε αυτοκτονία.

«Αυτό είναι το υποτιθέμενο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στην τσέπη του Τζον. Σε καμία περίπτωση δεν ακούγεται σαν κάποιος που έχει χάσει την ελπίδα του και σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Αυτό το σημείωμα μοιάζει με κάποιο από τα tweet του Τζον», σημειώνει η χήρα του μεγιστάνα της τεχνολογίας, προσθέτοντας τα hashtags #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee στην ανάρτησή της.

Here is the alleged suicide note found in John’s pocket. This note does not sound anything like someone who has no hope and is contemplating ending their life. This note sounds like one of John's tweets. #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee pic.twitter.com/QCODfvh8sh

Μάλιστα η Τζάνις Μακάφι, η οποία είχε παντρευτεί τον μεγιστάνα το 2013, δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι ο Τζον Μακάφι, βρίσκεται πίσω από το σημείωμα της αυτοχειρίας και ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ταιριάζει με αυτόν του εκλιπόντος συζύγου της.

«Ο γραφικός χαρακτήρας είναι ύποπτος και αμφιβάλλω για την αυθεντικότητα του σημειώματος... Μοιάζει περισσότερο σαν κάποιος ν προσπαθεί να μιμηθεί τον τρόπο γραφής του Τζον. Κι αν όντως αυτό το σημείωμα βρέθηκε μέσα στην τσέπη του, πού είναι γραμμές που δείχνουν ότι το χαρτί ήταν διπλωμένο;».

The handwriting is suspect & I doubt the authenticity of the note. It reads more like someone trying to imitate John’s style of tweeting. And if this note was found in his pocket where are the markings of the note being folded into his pocket? #NotASuicideNote #JustForJohnMcAfee