Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ να... παλεύει για να κρατηθούν ανοιχτά τα μάτια της και να μην αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες. Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το Reuters γράφοντας στη λεζάντα: «Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σχεδόν κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης».

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας ακόμα τηλεδιάσκεψης με πολίτες που είχε η Άνγκελα Μέρκελ με γονείς, καλλιτέχνες και αυτοαπασχολούμενος να παίρνουν μέρος στο πάνελ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Άνγκελα Μέρκελ παρότρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν πριν γίνει ολική άρση του lockdown ενώ κάλεσε τους πολίτες να φορούν μάσκες και να κρατούν αποστάσεις.

German chancellor Angela Merkel almost nodded off during a conference call pic.twitter.com/OivSYoq4Qx