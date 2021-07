Απολογήθηκε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ που γελούσε ενώ ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφραζε τη θλίψη του για τους νεκρούς και τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη δυτική Γερμανία.

«Ευχαριστώ τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο για την επίσκεψή του. Η μοίρα των πληγέντων αγγίζει τις καρδιές μας (...). Λυπάμαι εξίσου και για την εντύπωση που δημιουργήθηκε μέσω μιας συνομιλίας. Αυτό ήταν ακατάλληλο και λυπάμαι», έγραψε ο υποψήφιος Καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Νωρίτερα ο Λάσετ είχε δεχθεί δριμύτατη κριτική για τη συμπεριφορά του τόσο από τον Τύπο και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και από πολιτικούς του αντιπάλους. «Είμαι πραγματικά άναυδος», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, ενώ ο Αντιπρόεδρος του SPD Κέβιν Κιούνερτ είχε δηλώσει ότι «είναι ζήτημα χαρακτήρα». Κριτική όμως άσκησαν και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με τον αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τους Μίχαελ Τόιρερ να δηλώνει στην κυριακάτικη BILD ότι ο κατά τα άλλα «αξιότιμος και πρόσχαρος» Άρμιν Λάσετ φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης «καθώς χαζογελάει χωρίς μάσκα ενώ ο πρόεδρος σκέφτεται τα θύματα».

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi