Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν πολίτες που διέσχιζαν δρόμο στη μεξικανική πόλη Σακατέκας, καθώς είδαν τα πτώματα έξι ανδρών να κρέμονται από γέφυρα, μαζική δολοφονία που αποδίδεται στον πόλεμο δυο εκ των ισχυρότερων καρτέλ των ναρκωτικών που αναμετρώνται για τον έλεγχο οδών διακίνησης στην περιοχή. Τα ημίγυμνα πτώματα βρέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, διευκρίνισε η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε ρητή έγκριση της υπηρεσίας της να μιλήσει σε ΜΜΕ.

Μεξικανικές εφημερίδες αναφέρθηκαν νωρίτερα στο μακάβριο εύρημα. Στη Σακατέκας, πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας, η βία των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί μάστιγα τους τελευταίους μήνες. Το καρτέλ Σιναλόα και το αντίπαλο καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση για τον έλεγχο στρατηγικής σημασίας οδών του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών.

In the state of #Zacatecas, 6 bodies were left hanging from a bridge, 2 ropes broke and the bodies dropped to the road below. Police didn't show up until 2+ hours after the first reports came in. In all probablity, they knew about it even before it happened. #Mexico #Narcostate pic.twitter.com/vARw17HqRK