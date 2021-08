Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα στην Αϊτή έπειτα από τον φονικό σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών που χτύπησε τη χώρα το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις Αρχές της χώρας, οι νεκροί φτάνουν τους 1.419 και να υπάρχουν φόβοι πως θα αυξηθεί κι άλλο.

Παράλληλα στους 6.900 φτάνουν οι τραυματίες ενώ δεκάδες είναι η αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Στην Αϊτή έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 37.000 σπίτια που έχουν καταστραφεί μετά από τον σεισμό.

Οι νότιες περιοχές της χώρας είναι εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο καθώς εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι.

Le nouveau bilan humain du séisme s’élève à 1 419 morts : 1 133 dans le Sud, 162 dans la Grand’Anse, 122 dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 6 900 blessés sont enregistrés dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse.



