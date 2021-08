Αφγανιστάν - Συγκλονίζει η μόνη γυναίκα δήμαρχος: «Περιμένω να έρθουν να με σκοτώσουν»

Ένα ακόμα τρανταχτό παράδειγμα για το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν είναι η Zarifa Ghafari που συγκλονίζει με το μήνυμά της. Πριν από δύο χρόνια, στα 27 της, κατάφερε να εκλεγεί ως η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στο Αφγανιστάν, τώρα μετά από τόσους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα της βλέπει τα πάντα να γίνονται στάχτη κάτω από τη «λαίλαπα» των Ταλιμπάν. Μόλις οι μουτζαχεντίν μπήκαν στην πόλη της αυτή δεν κατάφερε να κρατήσει το αξίωμά της και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στη Καμπούλ.

Τα πράγματα για την Zarifa στο Αφγανιστάν με την κοσμική κυβέρνηση έδειχναν να είναι πολύ καλά καθώς η θέση της γυναίκας μετά από 20 χρόνια αμερικανικής παρουσίας είχε αναβαθμιστεί. Οι δυτικές αξίες είχαν αρχίσει να βγάζουν τους πρώτους βλαστούς στην αφγανική κοινωνία. Η Zarifa ήταν αρκετά ικανοποιημένη με την ζωή της. Είχε μια καλή δουλειά, ήταν ευχαριστημένη με την τροπή της προσωπικής της ζωής, είχε μια οικογένεια που την αγαπούσε και έβλεπε το μέλλον με ελπίδα. Όλα αυτά όμως άλλαξαν, καθώς οι φανατικοί ισλαμιστές επέστρεψαν στην εξουσία. Μόλις οι Ταλιμπάν μπήκαν μέσα στην Καμπούλ η Zarifa αποκάλυψε πως απλώς περιμένει την στιγμή που θα μπουν οι μουτζαχεντίν στο σπίτι της για να την σκοτώσουν.

«Κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι μαζί τους και με το σύζυγό μου. Και θα έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Έτσι κι αλλιώς, πού να πάω;» είχε πει η ίδια σε διεθνή ΜΜΕ.

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE