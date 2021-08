Οι αιμοσταγείς δολοφόνοι Ταλιμπάν, που κακοποιούν, βιάζουν, εκτελούν ακόμα και γυναικόπαιδα -και γενικότερα τους αντιφρονούντες- συνεχίζουν καθημερινά τις θηριωδίες τους την ώρα που η Δύση κωφεύει στη γενοκτονία που συντελείται στην ασιατική χώρα. Τις τελευταίες ώρες, κάνει ξανά το γύρο του διαδικτύου η εκτέλεση ενός Αφγανού κωμικού, ο οποίος σατίριζε το καθεστώς των δολοφόνων.

Στο βίντεο που αναδημοσιεύει σήμερα η Daily Mail αποθανατίζεται η στιγμή που ο Αφγανός κωμικός συνεχίζει να χλευάζει τους Ταλιμπάν καθώς μαχητές της εγκληματικής οργάνωσης τον έσυραν μακριά από το σπίτι του πριν τον εξευτελίσουν κι εν τέλει τον εκτελέσουν αργότερα με βροχή πυροβολισμών. Στο viral βίντεο που γυρίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ο Nazar Mohammad, πιο γνωστός ως Khasha Zwan, φαίνεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου περικυκλωμένος από δύο μαχητές των Ταλιμπάν κι ένας από αυτούς κραδαίνει ένα πολυβόλο Καλάσνικοφ.

Ο γενναίος κωμικός - γνωστός για τα βίντεό του στο TikTok - δεν το βάζει κάτω. Συνεχίζει να κάνει αστεία για τους δολοφόνους, με αποτέλεσμα ο μαχητής των Ταλιμπάν στα δεξιά του να αρχίσει να τον χαστουκίζει στο πρόσωπο. Ο άντρας στα αριστερά του φαίνεται να γελάει πριν αλλάξει απειλητικά το όπλο του για ένα ακόμα μεγαλύτερο όπλο. Η συνέχεια είναι η γνωστή τακτική των Ταλιμπάν. Ξυλοδαρμός, εξευτελισμός και καταιγισμός πυροβολισμών.

This is Nazar Mohammad, known online as Khasha Zwan. He posted Tik Toks making fun of the Taliban.



On July 22, 2021, Taliban fighters abducted Mohammad from his home in southern Kandahar, beat him, and then shot him multiple times. (src:HRW)



Still think the Taliban are based? pic.twitter.com/h5kS2kq4oY