Μπάιντεν: Πιθανή νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός 24-36 ωρών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε απόψε ότι μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι «πολύ πιθανόν» να συμβεί «εντός των επόμενων 24-36 ωρών».

Σε ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της (αμερικανικής) δύναμης», σημείωσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η κατάσταση επί του πεδίου στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» και διαβεβαίωσε ότι το πλήγμα εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K) δεν θα είναι το τελευταίο. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιο πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτήν την ειδεχθή επίθεση και θα το κάνουμε να πληρώσει», πρόσθεσε.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv